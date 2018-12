Serie A: Juventus Sampdoria, Cr7 e Pjanic titolari

Sabato alle 12.30 Juventus Sampdoria apre la 19/a giornata di Serie A, ultima di andata

Contro la Sampdoria, mister Allegri medita di effettuare alcuni cambi rispetto al pareggio di Bergamo, con Cristiano Ronaldo e Pjanic che dovrebbero tornare titolari. Assente Bentancur, squalificato, sono da valutare le condizioni di Matuidi, alle prese con un attacco influenzale. Problemi anche per Benatia

Sarà Colley a prendere il posto dello squalificato Andersen nella difesa della Sampdoria che si prepara ad affrontare la Juventus in trasferta. Dopo l'ammonizione col Chievo è scattato un turno di stop per il danese e dunque al suo posto toccherà all'ex giocatore del Genk. Insieme a lui Tonelli. Mentre Sala giocherà sulla fascia destra difensiva visto che Bereszynski è ancora ko per infortunio. Mentre sulla trequarti tornerà dal primo minuto Ramirez, in attacco ballottaggio tra Caprari e Defrel come compagno di reparto di Quagliarella.