Giampaolo: "Il rigore alla Juventus è stato un regalo"

"Il rigore concesso alla Juventus mi pare un regalo. Possiamo discuterne fino a dopodomani, ma non si può fischiare questo calcio di rigore altrimenti diventa un casino tutte le domeniche. Quel fallo di mano ravvisato è assurdo. La Juve può anche pareggiare in casa ogni tanto, non succede niente. Ma mi prendo la buona prestazione. Ma se non arriva il risultato non vale nulla. Ci saranno polemiche, ma non leggerò i giornali". Così l'allenatore della Samp, Marco Giampaolo, a Sky dopo la sfida persa con la Juve. Sulla partita c'è anche un tweet polemico della Sampdoria: "Finisce 2-1 a Torino. Con un rigore discutibile di Ronaldo e l'aiutino del Var, Juve-Samp si conclude con la vittoria dei bianconeri. Doria beffato".