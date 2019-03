Xi Jinping a Roma, Italia e Cina firmano Memorandum su Via della Seta

A Villa Madama la cerimonia per la firma del Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping e del premier Giuseppe Conte. Diversi i ministri delle due delegazioni presenti in sala, tra cui per l'Italia Luigi Di Maio, Giovanni Tria e Enzo Moavero. Dietro il tavolo della firma le bandiere italiana, europea e cinese.

Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno firmato il Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell' "Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo.

A ricevere il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping a Villa Madama, nel cortile antistante Villa Madama, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte.

Italia e Cina devono "impostare relazioni più efficaci e costruire meglio rapporti che sono già molto buoni", ha affermato il premier Conte nel corso del bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a Villa Madama. Al tavolo hanno preso parte le delegazioni ufficiali dei due Paesi.

Al termine è prevista la cerimonia per la firma degli accordi e delle intese tra cui la sigla del memorandum per la Nuova Via della Seta.

Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo. Ieri l'incontro con Mattarella, il capo dello Stato ha chiesto a Xi una cooperazione "rafforzata" Italia-Cina con le nuove intese sul commercio ed un "confronto costruttivo sui diritti". Xi ha parlato di "partnership strategica" con l'Italia, sottolineando che ci saranno "scambi commerciali e investimenti nei due sensi".

Prima dell'incontro con il presidente del Consiglio, il presidente cinese Xi Jinping è giunto al Quirinale per il commiato ufficiale. Nel cortile d'onore del Quirinale la banda dell'aeronautica ha eseguito gli inni nazionali.

E Matteo Salvini dal Forum di Confcommercio a Cernobbio ha detto: "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato" aggiungendo comunque di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati "a parità di condizioni".