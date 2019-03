A Villa Madama anche l'accordo tra l'ANSA e la Xinhua

L'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri, ed il presidente della Xinhua, Cai Ming Zhao, si sono scambiati il testo dell'accordo di collaborazione tra l'agenzia di stampa italiana e quella cinese, nel corso della cerimonia della firma delle intese tra Italia e Cina a Villa Madama, alla presenza del presidente Xi Jinping ed il premier Giuseppe Conte.

L'accordo, siglato ieri a margine della visita del Presidente della Repubblica cinese a Roma, prevede la collaborazione tra le due Agenzie per la diffusione in Italia di un notiziario Xinhua in lingua italiana.