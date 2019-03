Italia-Cina, dalla Via della Seta agli accordi commerciali: ecco le intese

Dal Memorandum of Understanding per la Nuova Via della Seta a intese commerciali con istituzioni e aziende, ecco la lista degli accordi firmati a Roma fra Italia e Cina in occasione della visita del presidente Xi Jinping.

* Le dieci intese economiche italo-cinesi:

- Intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) e Bank of China Limited.

- Memorandum of Understanding sul partenariato strategico tra ENI S.p.A. e Bank of China Limited.

- Intesa di collaborazione tecnologica sul Programma di Turbine a Gas tra Ansaldo Energia S.p.A. e China United Gas Turbine Technology Co.-UGTC.

- Contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K per il progetto Bengangtra Ansaldo Energia S.p.A., Benxi Steel Group Co., e Shanghai Electric Gas Turbine Co.

- Memorandum of Understanding tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP), Snam S.p.A. e Silk Road Fund Co.

- Intesa di cooperazione strategica tra Agenzia ICE e Suning.com Group Coper la realizzazione di una piattaforma integrata di promozione dello stile di vita italiano in Cina.

- Accordo di cooperazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Company (CCCC).

- Accordo di cooperazione tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e China Communication Construction Company (CCCC).

- Memorandum of Understanding tra Intesa Sanpaolo S.p.A. ed il Governo Popolare della città di Qingdao.

- Contratto tra Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. e China CAMC Engineering Co per l'installazione di un complesso siderurgico integrato in Azerbaijan.

*Le diciannove intese istituzionali:

- Memorandum d'intesa sulla collaborazione nell'ambito della 'Via della Seta Economica' e dell''Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo'.

- Protocollo d'Intesa per la promozione della collaborazione tra Startup Innovative e tecnologiche tra il Ministero dello Sviluppo Economico italiano e il Ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese.

- Memorandum d'Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico italiano e il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese sulla cooperazione nel settore del commercio elettronico.

- Accordo tra il governo italiano e il governo cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

- Protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla Cina.

- Memorandum d'Intesa sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, esportazione, traffico e transito illecito di beni culturali e sulla promozione della loro restituzione.

- Restituzione di 796 reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale cinese.

- Piano di Azione sulla collaborazione sanitaria.

- Protocollo in materia di ispezione, quarantena e requisiti sanitari per l'esportazione di carne suina congelata dall'Italia alla Cina.

- Protocollo sui requisiti sanitari per l'esportazione di seme bovino dall'Italia alla Cina.

- Memorandum d'Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese sulle consultazioni bilaterali.

- Memorandum di intesa sul progetto di gemellaggio volto alla promozione, conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti italiani e cinesi iscritti nelle Liste del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

- Memorandum di intesa tra il ministero italiano dell'Istruzione, Università e Ricerca e il ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese sul rafforzamento della cooperazione sulla Scienza, Tecnologia e Innovazione.

- Patto di gemellaggio tra la Città di Verona e la Città di Hangzhou per la promozione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei rispettivi siti iscritti nelle liste del Patrimonio mondiale dell'Unesco.

- Gemellaggio tra l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il Comitato di gestione per il Patrimonio dei "Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani" dello Yunnan volto alla promozione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti iscritti nelle Liste del Patrimonio Mondiale Unesco italiani e cinesi.

- Protocollo di Intesa tra l'agenzia Spaziale Italiana e la China National Space Administration sulla cooperazione relativa alla missione "China Seismo-Electromagnetic Satellite 02" (CSES-02).

- Memorandum di Intesa tra RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e China Media Group.

- Accordo sul servizio Italiano ANSA-Xinhua.

- Memorandum d'intesa tra TOChina Hub China Global Philanthropy Institute e China Development Research Foundation.