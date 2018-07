Trump sfida le critiche e invita Putin a Washington

La scia di polemiche - e sdegno - seguita alla conferenza stampa congiunta del presidente Donbald Trump e del presidente Vladimir Putin a Helsinki tre giorni dopo non sembra esaurirsi, ma Trump sfida le critiche e rilancia mettendo sul tavolo un secondo incontro con Putin, questa volta a Washington, e anche a stretto giro: in autunno. Questa l'idea e ci si sta già lavorando. La conferma è della Casa Bianca con un tweet della portavoce Sarah Sanders che spiega: "Ad Helsinki, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha acconsentito a mantenere il dialogo fra gli staff dei due consigli di sicurezza. Il presidente Trump ha chiesto ad @Ambjohnbolton di invitare il presidente Putin a Washington in autunno e quelle discussioni sono già in corso". Del resto il tycoon stesso lo aveva anticipato, accennando - ancora su Twitter - ad un secondo incontro con il presidente russo. E affermando di esserne "impaziente". In una serie di tweet il presidente degli Stati Uniti ha infatti insistito sul fatto che il summit di Helsinki sia stato "un grande successo", mentre ha nuovamente puntato il dito contro i "Fake News Media" e poi ha sottolineato: "Sono impaziente per un secondo incontro così possiamo cominciare ad applicare alcune delle molte cose discusse, compreso fermare il terrorismo, sicurezza per Israele, proliferazione nucleare, cyber-attacchi, commercio, Ucraina, pace in Medioriente, Corea del Nord e altro. Ci sono molte risposte, alcune facili e alcune difficili, a questi problemi... ma possono TUTTI essere risolti!".