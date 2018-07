Trump attacca l'Ue per Google, 'si approfitta di noi'

''Ve lo avevo detto!. L'Unione Europea ha dato uno schiaffo da cinque miliardi di dollari a una delle nostre grandi società, Google'': l'Ue ''si è veramente approfittata degli Stati Uniti, ma non per molto''. Lo twitta il presidente Donald Trump.

Il 18 luglio la Commissione europea ha multato il colosso dei motori di ricerca per 4,3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante sul sistama operativo Android. Ha 90 giorni di tempo per mettersi in regola.

"Faremo appello", ha risposto Google, mentre il ceo Sundar Pichai in un lungo post ha spiegato che la multa potrebbe cambiare il loro modello di business fino ad ora "aperto" e non a pagamento.