Google Play Store +160% download rispetto ad App Store

Il Google Play Store - uno dei cardini di Android, il sistema operativo di Big G ieri multato dall'Ue - ha ottenuto un numero superiore a 20 miliardi di download, cioè circa il 160% in più rispetto all'App Store di Apple che si è attestato a poco più di 5,5 miliardi. A ruoli invertiti, il divario tra i due negozi digitali per fatturato è dell'80%. Lo dice una ricerca della società di analisi App Annie riferita al secondo trimestre 2018. Facebook domina la classifica dei download globali di applicazioni, Netflix è prima per fatturato.

Non è la prima volta che il negozio digitale di Google ha numeri record per i download, visto la diffusione degli smartphone Android. Tuttavia, non è nemmeno la prima volta che, con un numero inferiore di download, l'App Store di Cupertino abbia ricavato di più rispetto al Google Play. A fare da traino a quest'ultimo, sono India e Indonesia, mercati in cui Mountain View ha posto molta attenzione. Secondo la ricerca, la spesa dei consumatori è ancora alta nel mercato di Apple (guadagna di più con meno download) ma il divario lentamente si riduce. Lo scorso trimestre l'App Store aveva superato la spesa del Play Store dell'85%, ora il divario del fatturato è dell'80%.

Riguardo le app più scaricate globalmente a fare da padrone è Facebook. La classifica delle prime quattro posizioni sono occupate, nell'ordine, da Messenger, Facebook, WhatsApp e Instagram. Nei giochi trionfa Helix Jump, seguito da PUBG Mobile. Per quanto riguarda il fatturato, invece, al primo posto c'è Netflix, seguito da Tinder e Tencent Video. Si scende al sesto posto per l'intramontabile Candy Crush, seguito a ruota da Pokémon Go.