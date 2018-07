Su Time Magazine i volti di Trump e Putin si fondono

(ANSA) - WASHINGTON, 19 LUG - Un'altra copertina a effetto quella di Time Magazine che per il nuovo numero sceglie ancora una volta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come protagonista della sua prima pagina, ma questa volta il viso del tycoon si fonde con quello del presidente russo Vladimir Putin.

L'illustrazione e' della visual artist Nancy Burson e "ha lo scopo di rappresentare questo particolare momento nella politica estera degli Stati Uniti, dopo il recente incontro dei due a Helsinki, in Finlandia", sottolinea Time in una nota. Il mese scorso la pubblicazione aveva molto colpito per la scelta di un'altra copertina, ancora raffigurante il presidente Donald Trump ma davanti ad una bimba che piangeva disperata, immagine simbolo della crisi dei migranti con la separazione delle famiglie alla frontiera fra Usa e Messico conseguenza della linea della 'tolleranza zero' voluta dall'amministrazione Trump.