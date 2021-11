Start cup 2021, al progetto "Achille" il premio speciale Vda

Uno scooter elettrico "compattabile" ideato per "rivoluzionare il trasporto intermodale cittadino". È stato sviluppato nel progetto "Achille", che ha vinto il premio speciale messo a disposizione dalla Regione per la XVIII edizione di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta. Il premio ha un valore di 7 mila e 500 euro e permetterà inoltre all'impresa di insediarsi alla Pépinière di Aosta o di Pont-Saint-Martin.

"La Valle d'Aosta crede nell'innovazione e nella forza positiva e trainante dell'imprenditoria giovanile. Per questo, tra le altre iniziative che stiamo portando avanti, abbiamo voluto, anche quest'anno, partecipare al concorso dedicato agli aspiranti imprenditori interessati a creare una start up innovativa da insediare sul nostro territorio", commenta l'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy.