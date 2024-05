La giunta regionale ha designato Ornella Badery alla presidenza del comitato di indirizzo dell'associazione Forte di Bard per i prossimi tre anni.

Ex dirigente regionale e già vice-sindaca di Pont-Saint-Martin, Badery aveva ricevuto l'incarico per la prima volta nel marzo 2019 e poi, nell'aprile 2021, era arrivata una prima conferma per altri tre anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA