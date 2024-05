Penne e fogli nel distributore automatico sviluppato a scuola

Risolvere un problema pratico all'interno dell'istituto, ma anche anche rappresentare "un esempio di come l'educazione pratica e orientata al problem solving possa preparare gli studenti per il successo futuro".

Con questo obiettivo nasce il distributore automatico di prodotti cancelleria posizionato nell'Istituto Isitip Manzetti, realizzato dalla stessa scuola superiore di Aosta in collaborazione con un'azienda specializzata.

Il progetto di Macchinzetti - 'La macchina del Manzetti', fa sapere l'istituto, è nato grazie al supporto degli insegnanti Gianluca Naccarato e Picchiottino Roberto e all'impegno degli studenti della 5a B del corso It (Informatica e telecomunicazioni). Nell'ultimo anno scolastico, è stata creata una cooperativa scolastica con l'obiettivo di sviluppare un prodotto o un servizio. Gli studenti hanno identificato il problema ricorrente della mancanza di materiali di cancelleria e hanno deciso di creare un distributore automatico nella sede scolastica per risolverlo. A disposizione ci sono fogli protocollo, penne, matite, evidenziatori e non solo.

La nascita di Macchinzetti è stata accompagnata dalla creazione di un sito internet dedicato (schooldealer.it). Il portale online funge da piattaforma centrale per gli utenti, offrendo informazioni dettagliate sui prodotti disponibili, le modalità di acquisto e altre risorse utili per gli studenti e il personale scolastico.

"Nel progetto di creazione di Macchinzetti, ogni studente coinvolto - fa sapere la scuola - ha giocato un ruolo fondamentale nel processo". Tutti hanno avuto l'opportunità di applicare le loro conoscenze pratiche nell'informatica, nella logistica, nel design e nella gestione economica, "arricchendo così il loro bagaglio di competenze con una comprensione pratica e tangibile dei concetti appresi in classe. Infine, questa esperienza ha stimolato la creatività e l'innovazione, incoraggiando gli studenti a pensare in modo imprenditoriale e a sviluppare nuove idee per affrontare le sfide future". Per ottenere i 'Coinzetti', i gettoni necessari per la distribuzione dei prodotti, gli studenti della scuola possono andare nella 5a B del corso It che ha sviluppato il progetto, dove riceveranno anche un gadget personalizzato.



