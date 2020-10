Fase 3: 6.200 domande per Bonus imprese Vda

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - Sono 6.200 le domande presentate per il Bonus imprese, prevista da una legge regionale, per un totale di quasi 29 milioni di contributi a fronte di una disponibilità totale di 34,7 milioni.

Il 50 per cento dei richiedenti rientra nella fascia di fatturato non superiore a 65 mila euro annui. L'85 per cento di essi ha registrato un calo di fatturato nel trimestre marzo-maggio, il 10 per cento sul trimestre giugno-agosto mentre il restante 5 per cento è riferito a imprese nate nel 2020.

Secondo i dati forniti dalla Regione sono stati concessi contributi per circa 28 milioni di euro sui 28 milioni 900 mila richiesti, dei quali 20 milioni 500 mila già liquidati, per oltre 4 mila 700 domande.

Le domande possono ancora essere presentate, entro il 31 ottobre, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dalla home page del sito internet regione.vda.it.

