FdI Vda, i progetti Pnrr dei comuni in salvo grazie al governo Meloni

"Ricordiamo agli smemorati vertici unionisti e facciamo sapere a tutti i valdostani, sindaci e non, che la clausola di salvaguardia che assicura i finanziamenti per 397 progetti comunali con risorse esterne al Pnrr è stata resa possibile dal vituperato (per loro) governo di cdx Meloni, per l'azione convinta del ministro Fitto che lo ha appena ricordato a Pescara nel corso della conferenza programmatica 'L'Italia cambia l'Europa". Così in un post su X Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, con il presidente, Alberto Zucchi, fotografato mentre stringe la mano al ministro Fitto.



