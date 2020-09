Giovani: avviso per progetti a favore nuove generazioni

Favorire progetti e iniziative a carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni. E' l'obiettivo dell'avviso pubblico "2-2020" indetto dall'Assessorato regionale alle Politiche giovanili. E' una misura - si legge in una nota - che "intende offrire un sostegno finanziario a iniziative rivolte ai giovani e incoraggiare, in particolare, le associazioni giovanili ad attivare progetti tematici e territoriali, anche sperimentali".

Le proposte progettuali devono avere come destinatari diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale. Possono partecipare associazioni giovanili, altre associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. La domanda dovrà pervenire entro le 17 del 16 ottobre 2020. Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 102.000 euro. Il finanziamento regionale complessivo per ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro e non potrà superare i 15.000 euro.