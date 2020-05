Fase 2: ConfCommercio, riprogrammare manifestazioni estive

"E' indispensabile per tutto il comparto dell'artigianato tipico e del settore turistico riprogrammare e ripensare alle manifestazioni estive". Lo sostiene, in una nota, ConfCommercio Valle d'Aosta, invitando la Giunta a "creare le opportunità agli imprenditori del settore non annullando le manifestazioni ma riproporle con modalità che tengano conto della situazione attuale e dell'emergenza Covid-19, non avendo paura di ragionare secondo muovi paradigmi uscendo dagli schemi attuali, che hanno portato ottimi risultati, ma ad oggi non proponibili". Per esempio si propone di "rivedere, ad esempio, la posizione presa sull'annullamento dell'Atelier des metiers - sottolinea Ermanno Bonomi, referente artigianato tipico di ConfCommercio Vda - il quale può trovare un nuovo sbocco coinvolgendo tutta la città di Aosta, in più punti, limitando notevolmente in questo modo l'assembramento in una singola area: ci sarebbero i tempi e le modalità per definire e programmare una soluzione alternativa che troverebbe comunque il pieno appoggio da parte degli imprenditori del settore e , che non aspettano altro di avere la possibilità di lavorare e mettersi sul mercato".