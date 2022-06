Avviso Giovani imprenditori Vda, due progetti finanziati

Due progetti sono stati ammessi a contributo, per un totale di 30.475 euro, nell'ambito dell'Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori Vda" volto a "favorire progetti a carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni". A vincere sono stati i progetti presentati dalla Fondazione Giacomo Brodolini e dall'Ivat (Institut valdotain de l'artisanat de tradition). E' stato, altresì, ammesso a finanziamento il progetto classificato al terzo posto, limitatamente all'iniziativa "Pmi Day", in quanto "Confindustria Valle d'Aosta" ha accettato il contributo residuale pari ad 2.370 euro.

L'Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori Vda" è una misura che ha offerto un sostegno finanziario alle iniziative progettuali di soggetti di diritto privato senza fini di lucro con sede legale in Valle d'Aosta, rivolte ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni. I progetti presentati hanno riguardato almeno uno dei seguenti ambiti di intervento, qui di seguito riportati: servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro, attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali tra Istituzioni scolastiche, Università, Enti di formazione professionale e Organizzazioni produttive; progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei giovani, ai fini del miglioramento della loro occupabilità nell'ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, attraverso un dialogo costante con le organizzazioni produttive che consenta di rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e delle imprese; iniziative volte a sviluppare nei giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio; sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche (Stem) e nelle materie finanziarie.