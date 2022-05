1 maggio: Bertschy, riflessione su diritto al lavoro per tutti

(ANSA) - AOSTA, 01 MAG - In Valle d'Aosta "l'unità d'intenti di cittadini, enti e istituzioni ha dato il giusto impulso in passato per superare i periodi più critici della nostra storia, la stessa va ricercata oggi per portare avanti le migliori strategie per arrivare ad un'occupazione di qualità per tutti i lavoratori". Così l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, nel suo messaggio in occasione del Primo maggio.

L'assessorato, ricorda, "ha celebrato questo Primo maggio con un'iniziativa dedicata al lavoro per tutti. Nel pomeriggio di ieri a Fénis si è parlato di diritto al lavoro, di inclusione lavorativa, di dignità e di uguaglianza tra tutti i cittadini.

Messaggi importanti, frutto di esperienze virtuose sul territorio dei quali faremo tesoro per le nostre misure".

Tuttavia "questo Primo maggio, che, dopo due anni, ci vede di nuovo a parlare di lavoro in piazza, ce lo immaginavamo diverso.

La ripresa post-pandemia è stata purtroppo bruscamente interrotta dalle negative conseguenze dovute all'assurda e atroce guerra causata dall'invasione Russa in Ucraina". Inoltre "viviamo una situazione paradossale nel mercato del lavoro; da un lato abbiamo aziende che cercano personale qualificato e dall'altro abbiamo un elenco di disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego che non hanno la possibilità di cogliere l'opportunità lavorativa perché non hanno le necessarie competenze. Proprio per questo abbiamo potenziato e diversificato in quest'ultimo anno le politiche attive del lavoro mettendo in campo strategie e progetti formativi attuali e innovativi".

"A fronte di tutti questi temi l'assessorato, insieme al Consiglio politiche del lavoro, sta lavorando alla definizione di un'Alleanza per il lavoro di qualità, dove le forze sindacali e le parti datoriali in primis, e gli altri soggetti, quali gli organi di vigilanza, i consulenti del lavoro, i servizi sul territorio, gli enti locali, si impegnino, ciascuno per la propria parte, a migliorare il sistema che ruota intorno al concetto centrale del lavoro: più competenze, più equità, ma anche retribuzioni adeguate, condizioni lavorative e di sicurezza garantite, maggiore attenzione al benessere lavorativo e monitoraggio costante". (ANSA).