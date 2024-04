Manifesto di Meloni a testa in giù: Fidanza (FdI), è indegno

"Appendere il manifesto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a testa in giù, come accaduto durante le manifestazioni del 25 aprile ad Aosta è un gesto indegno". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al parlamento europeo, Carlo Fidanza.

"Ancora una volta - prosegue Fidanza - chi si riempie la bocca di tolleranza e democrazia, ha mostrato tutta la sua intolleranza. Sicuramente questi gesti non ci fanno indietreggiare. Esprimo la mia solidarietà a Giorgia Meloni e mi auguro che la condanna sia unanime da parte di tutte le forze politiche".



