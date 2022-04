Lavoro, avviata ricerca personale per Grand Hotel Billia

Assistenti ai bagnanti, camerieri, barman, cuochi, addetti al front-office, portieri notturni, facchini ai piani: sono le figure professionali per le quali la Casino de la Vallée spa ha avviato una ricerca di personale relativa al Grand Hôtel Billia e che è "funzionale al rafforzamento della capacità produttiva in vista della prossima stagione estiva". "E' però anche il segno di una ripresa delle attività - si legge in una nota - che si va consolidando, nonostante la crisi pandemica e le incertezze economiche".

Le proposte di assunzione saranno inizialmente a tempo determinato, "ma la società si augura di poter raccogliere un significativo interesse da parte di personale qualificato, anche in considerazione che le candidature presentate rimarranno comunque in evidenza fino al 31 dicembre 2024, con opportunità di stabilizzazione nel tempo dei rapporti di lavoro".

Info all'indirizzo: https://www.casinodelavallee.com/corporate/selezione-del-persona le/avvisi-diselezione.