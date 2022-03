Agricoltura: Sapinet, contro 'caro cereali' valutiamo eventuale misura

"Da una prima analisi, raffrontando i costi dicembre 2021 e marzo 2022, emerge che il costo medio di alimentazione di una bovina da latte in Valle d'Aosta ad alta produttività rileva un incremento di costo di 0,70 euro al giorno, mentre nel caso di bovine a produzioni più esigue l'aumento si attesta a 0,61 euro. Tanto per rendere l'idea, una stalla con una trentina di vacche in produzione ha un aumento del costo di alimentazione delle bovine pari a circa 630 euro al mese, quindi da 3600 a 4230 euro al mese. Ci siamo già confrontati con le principali associazioni di categoria per valutare anche un'eventuale misura di intervento". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet, rispondendo ad un'interpellanza sul "caro cereali" presentata dalla Lega Vda.

"La carenza di materie prime per uso animale - ha reoplicato Dino Planaz (Lega Vda) - porterà a conseguenze drammatiche.

Importante sarà la liquidazione di tutti gli aiuti pregressi affinché le aziende percepiscano il dovuto: dobbiamo metterle nelle condizioni di non avere più debiti, di poter lavorare, di superare questa situazione di profonda crisi. Dobbiamo fortificare le nostre realtà produttive nel momento in cui riprendono l'attività in vista poi della stagione autunnale".