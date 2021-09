ConsVda straordinario, arriva parere Guzzetta

Si svilupperà intorno al parere del noto giurista Giovanni Guzzetta, richiesto da alcuni consiglieri regionali (tra cui il Presidente della Regione, Erik Lavevaz), il dibattito nella riunione straordinaria del Consiglio regionale della Valle d'Aosta convocato per il 15 settembre.

All'ordine del giorno un unico punto: la tutela delle prerogative costituzionali e funzioni del Consiglio regionale e dei consiglieri. E' probabile che al termine dei lavori venga presentata e votata una risoluzione in tal senso. Il Consiglio straordinario è stato richiesto a seguito delle condanne inflitte dalla terza sezione d'Appello della Corte dei Conti a consiglieri ed ex consiglieri regionali in merito al finanziamento del Casinò.