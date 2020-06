Fase 3:Peinetti,misure per contrasto eventuale recrudescenza Covid

Il disegno di legge all'esame del Consiglio contiene una parte dedicata alle problematiche sanitarie, di cui ha relazionato in aula Flavio Peinetti (Uv).

"Le norme relative agli aspetti sanitari - ha detto Peinetti - hanno lo scopo di contrastare la eventuale recrudescenza dell'epidemia da Covid-19, comprendono misure atte a favorire l'attività dei medici specialistici, sia a tempo determinato che indeterminato, hanno lo scopo di instaurare norme relative alla premialità attraverso una specifica indennità per i lavoratori della sanità coinvolti nell'emergenza". Inoltre sono previste "norme relative alla sospensione del superticket e alla gratuità della retta per ospiti in nuclei residenziali", ha proseguito Peinetti.

La seduta del Consiglio Valle è stata sospesa fino a domani mattina per consentire agli uffici dell'assessorato al bilancio di esaminare le proposte di emendamenti dei vari gruppi consiliari ed esprimere un parere sulla compatibilità finanziaria.