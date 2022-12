Comitato Cervino M.Rosa Paradise, nessun dato ufficiale ma solo nostre stime

"Il Comitato Cervino Monterosa Paradise non ha ricevuto nessuno studio di fattibilità o dato tecnico relativo alla progetto di collegamento Ayas-Breuil.

Le cifre da noi indicate relative al progetto e riportate nel articolo pubblicato sul Sole 24 ore sono puramente delle nostre stime di massima". E' quanto comunica Bruce McNeill, referente del Comitato, aggiungendo che "per quanto riguarda la ricezione da parte di Monterosa dello studio di fattibilità, il comitato ha dato per scontato che essa fosse avvenuta, in quanto, come di dominio pubblico, la consegna dello stesso doveva avvenire entro la fine di novembre".