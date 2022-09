Edileco Run24 torna dopo due anni e passa dal Puchoz

Dopo due anni di stop torna l'Edileco Run24, la corsa a staffetta nel cuore di Aosta. Novità 2022 è il passaggio dei corridori dall'ex stadio Puchoz, destinato a diventare parco cittadino. La gara prenderà il via alle 16 del primo ottobre da piazza Chanoux. Le iscrizioni saranno aperte online fino al 30 settembre. I 3 chilometri del percorso si snoderanno attorno ai principali monumenti della città, dal teatro romano alla porta pretoria, fino all'arco d'Augusto. Per l'occasione saranno illuminati di arancione.

La manifestazione è organizzata con il sostengo del Comune di Aosta e con il patrocinio della Regione. Fra le novità anche la collaborazione con la Cittadella dei giovani di via Garibaldi, dove sarà allestito un punto relax in cui i corridori potranno riposare su delle brandine fornite dai volontari del soccorso di Valpelline.

Durante le 24 ore di corsa piazza Chanoux sarà animata, fra le molte cose, da concerti, laser show, silent disco (per cui è necessario prenotare le cuffie dalla pagina web dell'evento).

Alle 15 di sabato primo ottobre è prevista anche la Baby Edileco run, il giro di piazza dedicato ai più piccoli.

La competizione si chiuderà domenica alle 17 con le premiazioni.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web della Edileco Run. "Aspettavamo con ansia che Aosta potesse animarsi con questa manifestazione - commenta l'assessore regionale allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz - che rappresenta un ottimo esempio di come pubblico e privato possano collaborare nella promozione dello Sport e dei suoi valori".