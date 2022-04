Usl Vda a medici, intramoenia più cara per sanare disavanzo

L'Usl della Valle d'Aosta ha annunciato ai propri medici un aumento della tassazione delle prestazioni eseguite in regime di libera professione intramoenia (lpi) con l'obiettivo di reperire fondi utili a far fronte a un disavanzo di bilancio. Una decisione che - stima Anaao Assomed - si tradurrà in un aumento medio di 11 euro per ciascuna prestazione.

"Auspichiamo che la Regione ora emani al più presto direttive condivise e si impegni con l'azienda per risolvere la questione in modo diverso dal penalizzare gli utenti e tassare ulteriormente e significativamente i medici, demotivandoli ancora e spingendoli ad andare altrove", spiega, interpellato dall'ANSA, il dottor Riccardo Brachet Contul, segretario regionale di Anaao Assomed per la Valle d'Aosta.

"Già in questi anni - afferma - la tassazione delle prestazioni eseguite in lpi era molto elevata e non competitiva per i medici rispetto a chi lavora nel privato. Come sindacato e sindacati ci siamo opposti da tempo chiedendo invece una detassazione. Le altre regioni - prosegue - hanno da tempo regolamentato la materia in oggetto sotto diversi ambiti, soprattutto sull'adeguata e ragionata determinazione dei costi effettivi ma nulla di tutto ciò è stato fatto in questi anni in Valle d'Aosta".