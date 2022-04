Sanità: Usl Vda, scatta ridefinizione tariffe intramoenia

L'Usl della Valle d'Aosta comunica che con deliberazione del Direttore generale è stato approvato un nuovo regolamento per la libera professione intramoenia dei medici dipendenti. "Tra le altre cose - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - sono in via di ridefinizione le tariffe libero professionali pagate dal cliente della Libera professione, in modo tale da garantire che la stessa non gravi sui costi pubblici".

"Le vecchie modalità organizzative e di calcolo della tariffa non consentivano una piena compensazione dei costi rilevati dall'azienda - spiega il Direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - e visto che non è possibile che la Libera Professione sia finanziata dai contribuenti attraverso il Servizio sanitario pubblico, abbiamo proceduto prima di tutto ad operare una forte spending rewiew sui costi sostenuti dall'azienda, riorganizzando il servizio, e successivamente ad effettuare una revisione delle tariffe sostenute dall'utente per la prestazione, in rialzo (mantenendo invariato l'onorario del medico). È utile ricordare come una parte importante della tariffa (oltre il 20%) non vada né a beneficio del medico, né a coprire i costi di erogazione del servizio, ma sia assorbito dalla tassazione (Irap) o da prelievi percentuali dovuti, previsti contrattualmente e definiti da specifiche leggi nazionali". Il processo di revisione della tariffazione è in fase di svolgimento.