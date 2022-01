Covid: altri 2 no vax in Terapia intensiva, ora otto i ricoverati

Una coppia residente in bassa valle è stata ricoverata la notte scorsa in Terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta. L'uomo è stato intubato. Entrambi non sono vaccinati. Le loro condizioni sono gravi.

Il bollettino di ieri riportava sei persone ricoverate in Rianimazione, che ora salgono a otto (con 10 ricoveri si supera la soglia prevista dal Governo e la regione finisce in 'zona rossa'). La percentuale di occupazione di pazienti non vaccinati in area critica si aggira intorno all'85%.