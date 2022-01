Covid: non vaccinato quasi 75% pazienti gravi in ospedale

Quasi il 75% dei pazienti ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta non ha fatto alcuna dose di vaccino. In dettaglio - in base a dati Usl - in Rianimazione il 77,5% dei pazienti (sette su otto) non è vaccinato e il 12,5% (uno su otto) ha una vaccinazione incompleta o scaduta. Nel reparto Covid-1 per pazienti ad alta intensità il 70,6% dei ricoverati non ha fatto alcun vaccino e il restante 29,4% ha la vaccinazione completa. Nel reparto Covid-2 a media intensità non è vaccinato il 55,5% dei ricoverati mentre l'11,1% ha la vaccinazione completa e il 33,4% ha la vaccinazione incompleta o scaduta. Nel reparto Covid-3 a bassa intensità i pazienti non vaccinati sono il 34,1% mentre il 31,8% è vaccinato e il 34,1% ha la vaccinazione incompleta o scaduta. Infine a Variney, dove sono ricoverati i convalescenti, il 13,3% non è vaccinato, il 60% è vaccinato e il 26,7% ha la vaccinazione incompleta o scaduta.