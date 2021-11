Agroalimentare, quasi 2 milioni valore voucher chiesti in Vda

Sfiora i 2 milioni di euro il valore complessivo dei 'voucher agroalimentari' richiesti alla Regione nell'ambito degli aiuti anticrisi. La cifra è stata anticipata oggi durante la conferenza stampa di presentazione del concorso Modon d'Or 2021. Le domande pervenute sono il 12% in più rispetto ai voucher attivati lo scorso anno, mentre la cifra richiesta è più che raddoppiata (+58%).

I 'voucher' sono aiuti alle imprese operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e agli esercizi che commerciano alimenti e bevande per l'acquisto di materie prime provenienti da aziende agricole regionali, di prodotti trasformati ottenuti dalle materie prime agricole o di prodotti agroalimentari di origine locale, afferenti ai regimi di qualità. L'entità dell'aiuto erogato è pari al 30% delle spese per gli acquisti effettuati nell'arco di tempo compreso tra il primo giugno e il 29 ottobre 2021.