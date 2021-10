Lavoro, Cogne acciai speciali cerca personale

Operatore di produzione, Manutentore industriale meccanico (Manutenzione) e Responsabile tecnico di prodotto (Qualità): sono le tre figure professionali ricercate dalla Cogne Acciai Speciali, azienda siderurgica di Aosta che può contare su oltre 1.000 dipendenti.

Leader nella produzione di acciai inossidabili lunghi, la Cas negli ultimi anni ha attuato un piano di sviluppo strategico che le ha consentito di consolidare la sua posizione sui mercati dell'Oil&Gas, Power Generation e dell'Automotive, nonché di acquisire nuove certificazioni che le hanno permesso di aprirsi all'importante mercato dell'Aerospace e in quello dei prodotti a base leghe nichel. L'azienda ha rinforzato l'area di ricerca e innovazione ma anche potenziato i piani formativi per accrescere le competenze dei propri collaboratori, in modo da creare le figure necessarie a gestire e operare sui nuovi impianti.