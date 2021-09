Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri tre nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta. Sei i guariti. Il numero dei contagiati attuali scende a 97, tutti in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione Valle d'Aosta in base ai dati dell'Usl. I morti dall'inizio della pandemia sono 473.