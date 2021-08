Inaugurata ad Aosta 52/a Foire d'Eté, rassegna artigianato

E' stata inaugurata stamattina la 52/a edizione della Foire d'Eté, la rassegna dell'artigianato tipico di tradizione della Valle d'Aosta, versione estiva della millenaria Fiera di Sant'Orso. Lungo le vie del centro di Aosta espongono le loro opere in legno, ferro ma anche vetro, ceramica, rame, oro e argento 414 artigiani. La Foire d'Eté è visitabile fino alle 18, nel rispetto delle normali disposizioni per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, tra cui l'utilizzo della mascherina, il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e il divieto di assembramento.

Da ieri serve invece il green pass per accedere all'Atelier des Métiers, esposizione dedicata a 41 artigiani professionisti allestita in un padiglione in piazza Chanoux. L'Atelier, inaugurato il 5 agosto, sarà visitabile fino a domani, domenica 8 agosto.