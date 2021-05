Valanghe: scialpinista morto in Valle d'Aosta

Un alpinista piemontese, è Davide Giletta, di 49 anni, residente in provincia di Cuneo, è morto dopo essere stato travolto da una valanga. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sotto il rifugio Nacamuli al Col Collon, in Valpelline (valle del Gran San Bernardo), a circa 2.700 metri di quota. A dare l'allarme è stata la compagna di gita della vittima, che prima ha provato invano a disseppellirlo e poi è scesa più a valle per chiamare i soccorsi. La coppia era partita la notte scorsa dal rifugio Nacamuli per un'ascensione nella zona. Durante il rientro a valle, verso le 13,30, sono stati travolti dalla valanga. Lei è stata presa solo parzialmente, ha cercato di disseppellire il compagno ed infine è dovuta scendere per circa due ore prima di riuscire a dare l'allarme con il telefono. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia, che si occupa delle indagini.