Lavoro: basta incidenti, sit-in sindacati sotto Cogne Acciai Speciali

Per dire basta alle morti e agli incidenti sul lavoro i sindacati sono scesi in piazza ad Aosta con un sit-in davanti allo stabilimento siderurgico della Cogne Acciai Speciali. Le sigle Cisl, Uil e Cgil chiedono una maggiore sicurezza nelle fabbriche e soprattutto una maggiore cultura della sicurezza del lavoro, oltre a investimenti mirati.

''La fabbrica del futuro è quella senza infortuni e morti zero - spiegano i sindacati - quindi chiediamo che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano presenti in tutte le industrie e più coinvolti. La sicurezza deve essere al centro anche a livello di investimenti''.

Per quanto riguarda la Cogne Acciai Speciali lo scorso anno gli infortuni sono stati 14. Il premio di risultato per il 2020 sarà erogato per aver raggiunto gli obiettivi in materia di sicurezza e infortuni. ''Il bilancio ha fatto registrare un calo del 23% rispetto allo scorso anno - spiegano le organizzazioni sindacali - con questi dati economici l'erogazioni del premio non sarebbe avvenuta. Il parametro sulla sicurezza, invece, è stato positivo e ha realizzato il massimo del coefficiente''. Per Monica Pirovano, direttore generale dell'azienda, si tratta di ''un risultato importante, che premia il lavoro di analisi e di prevenzione, e che abbiamo deciso di riconoscere anche a livello economico, attraverso il premio di risultato''.

Per la sicurezza sul lavoro e la formazione del personale, la Cogne Acciai Speciali dal 2018 ha investito 20 milioni di euro.

''L'azienda ha ritenuto opportuno stabilire negli anni un incremento degli investimenti destinati al settore - spiega Eugenio Marzorati, amministratore delegato della Cogne - per sostenere un piano di organizzazione e di riorganizzazione degli interventi strutturali e formativi''.