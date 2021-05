Lavoro: Savt, bene e salute devono essere al primo posto

"La fase di ripartenza che ci accompagnerà nei prossimi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria non deve essere caratterizzata da una ricerca del profitto a qualunque costo. Il bene e la salute dei cittadini e dei lavoratori devono essere messi al primo posto". Lo scrive in una nota il Savt, precisando che "il modo giusto per fare ripartire il sistema economico dopo la pandemia Covid-19 non può essere quello di utilizzare scorciatoie che possano mettere a rischio i lavoratori e gli utenti con il solo scopo di recuperare il più in fretta possibile i danni economici subiti a causa delle chiusure dettate dalla fase emergenziale".

"Innanzitutto - prosegue il sindacato - vi deve essere grande attenzione sull'applicazione delle norme e dei protocolli di sicurezza. Bisogna evitare che il post Covid-19 sia caratterizzato da gravi infortuni sul lavoro. La vita e la salute delle persone non hanno prezzo e troppo spesso questo viene dimenticato a favore di un mero interesse economico".

Infine il Savt ritiene che "anche la decisione di far venire meno il blocco dei licenziamenti dal prossimo 1 luglio metta in evidenza come l'interesse economico delle aziende venga anteposto rispetto al bene dei lavoratori: sicuramente non si poteva immaginare che questa misura avesse una durata indeterminata, ma è altrettanto vero che senza una riforma degli ammortizzatori sociali e vere politiche attive di reinserimento nel mondo del lavoro si corre il rischio di trovarsi di fronte ad una gravissima crisi sociale".