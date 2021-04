Covid: 79 nuovi positivi e un decesso nelle ultime 24 ore in Vda

Sono 79 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta a fronte di 400 persone sottoposte a tampone. Il totale dei contagiati è di 1.045, 47 in più di ieri.

E' quanto si legge nel bollettino della Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono 67, di cui 12 in terapia intensiva. Da registrare anche un decesso (il totale sale a 427). I guariti sono 31.