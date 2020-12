Lega, grazie a nostra legge la Vda riparte

"Grazie alla nostra legge la Valle d'Aosta riparte". E' quanto scrive in una nota la Lega Vallée d'Aoste esprimendo soddisfazione per l'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta della legge "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza".

"Con questa legge, a partire dal giorno della sua entrata in vigore, ovvero domani - prosegue - le attività commerciali al dettaglio, i servizi alla persona, i servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, attività artistiche, culturali compresi musei, biblioteche e centri giovanili, strutture ricettive e le attività turistiche, impianti a fune ad uso turistico o ricreativo, attività produttive e industriali, artigianali e commerciali ubicate ed esercitate sull'intero territorio regionale potranno svolgere regolare attività.

L'apertura prevista non richiede infatti delibere attuative o ordinanze regionali, in quanto la legge è già di per sé automaticamente vigente dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'unica prescrizione che tali attività dovranno rispettare, per garantire una apertura in sicurezza, saranno quelle previste all'articolo 2 comma 10, ovvero la possibilità di garantire il distanziamento, l'ingresso scaglionato ed il rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti". "Grazie a questa legge - conclude la Lega Vda - la Valle d'Aosta riprende la propria centralità, riparte e torna a vivere e lavorare, e riafferma ancora una volta il valore indiscutibile della nostra Autonomia".