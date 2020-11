Covid:Lavevaz, servono buonsenso e impegno di tutti valdostani

"Con l'impegno di tutti, di tutto il governo, dell'unità di supporto e del Cosp abbiamo cercato di mettere tutti insieme il buon senso, adesso il buon senso credo che lo debbano mettere tutti i valdostani, assieme all'impegno che è richiesto a tutti". Lo ha detto Erik Lavevaz, a conclusione della conferenza stampa in cui ha illustrato i contenuti dell'ordinanza interpretativa del Dpcm che sarà firmata oggi.

"Se tra quindici giorni, o meglio a dicembre, saremo o meno in zona rossa - ha aggiunto - compete a noi tutti i valdostani e non certo ai dati o ad altre cose di natura scientifica".