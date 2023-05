A Terni affluenza in calo rispetto al primo turno

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Si è chiusa con un'affluenza più bassa del primo turno la prima giornata di votazioni per il ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Terni che vede in lizza Orlando Masselli, candidato del centrodestra, e Stefano Bandecchi, Alternativa popolare. Secondo i dati definitivi relativi a tutte le sezioni è stata infatti del 31,60 per cento contro il 44,1 della precedente tornata. Lo riporta il sito Eligendo.

Situazione analoga a Umbertide, l'altro comune umbro dove si vota con il doppio turno. Qui è stata infatti del 49,41 per cento contro 58,58. (ANSA).