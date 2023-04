Concluso il progetto "PretenDiamo legalità" nelle scuole

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Si è concluso, a livello provinciale, il progetto "PretenDiamo legalità" promosso dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Miur, giunto alla sua sesta edizione e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il ciclo di incontri, iniziato a Perugia, ha poi fatto tappa negli istituti del territorio provinciale dove, i dirigenti e il personale dei Commissariati hanno interagito con i ragazzi, rispondendo alle numerose domande per educare le generazioni future - spiega la Questura in un comunicato - alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l'inclusione che "rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta ed equa".

Terminati gli ultimi incontri con gli alunni, si è riunta la Commissione, presieduta dal vicario Maria Grazia Corrado, per la valutazione degli elaborati presentati dalle classi dei vari istituti.

Per le scuole primarie, il progetto vincente è stato il "Un mare di guai", presentato dalle classi seconde dell'istituto comprensivo di Assisi tre, scuola primaria Masi.

Perle secondarie di primo grado, invece, ha vinto l'elaborato "Il nostro regolamento per il gruppo Whatsapp di classe.

Decalogo dello stare bene insieme online", della prima A dell'istituto comprensivo statale Perugia 12 Ponte San Giovanni.

Per le secondarie di secondo grado, ha vinto l'elaborato "Stop all'aggressività in rete", delle prime dell'istituto comprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano. (ANSA).