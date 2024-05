Lavori sulla Orte-Falconara, nuovi provvedimenti per limitare i disagi

Sono stati attivati, nel rispetto degli impegni assunti venerdì scorso rispondendo alla richiesta dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, ulteriori provvedimenti da parte di Trenitalia volti a ridurre con maggior efficacia le problematiche derivanti dalla temporanea rimodulazione dei servizi di trasporto per consentire gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Orte-Falconara ed emerse in particolare nei collegamenti con Roma in alcune fasce orarie. E' quanto riferisce un comunicato della Regione.

Già prima dell'avvio degli importanti lavori, con la finalità di contenere al massimo i disagi per pendolari e viaggiatori, la Regione ha aperto un tavolo di confronto con Trenitalia e Rfi, con il coinvolgimento anche del Coordinamento comitati pendolari, per la messa a punto di un piano che ora viene costantemente monitorato, mantenendo una interlocuzione continua fra tutti i soggetti coinvolti. Dall'inizio degli interventi da parte di Rfi, che hanno comportato l'interruzione totale della circolazione ferroviaria fra Terni e Foligno e una temporanea ridotta capacità di circa il 50% della linea tra Terni e Orte, vengono puntualmente analizzati risultati e criticità in modo da individuare e introdurre i necessari aggiustamenti.

Da parte della Regione - prosegue il comunicato - c'è la massima attenzione e una continua sollecitazione nei confronti di Trenitalia e Rfi per l'ulteriore miglioramento dei servizi, che riprenderanno con le modalità e gli orari consueti al termine dei lavori previsto per il 7 giugno prossimo. Si tratta di interventi strategici, indispensabili, per assicurare maggiore sicurezza alla rete umbra e predisporla per le prestazioni future, da cui verranno vantaggi importanti per l'intera regione. Quelli in corso sono inoltre lavori assolutamente non più rinviabili, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione della galleria artificiale paramassi e il consolidamento delle pareti rocciose tra Giuncano e Spoleto.

La Regione ha chiesto a Rfi il rispetto assoluto del cronoprogramma dei lavori, che stando a quanto comunicato all'assessore alle Infrastrutture e Trasporti stanno procedendo regolarmente. Allo stesso tempo si è adoperata e si sta adoperando per ridurre ulteriormente i disagi degli utenti del servizio ferroviario umbro in questo periodo di interruzione.

Una situazione complessa e complicata dovuta soprattutto al problema strutturale storico della linea a binario unico. A questo proposito, l'assessore regionale ha annunciato che ai primi di luglio verrà presentato il nuovo progetto del raddoppio della tratta Terni-Spoleto e di aver avuto l'assicurazione da Rfi che entro l'anno verrà attivato il raddoppio della tratta Campello-Spoleto, atteso da oltre una decina di anni.



