Nevi (FI), grande impegno Philip Morris per l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - "L'impegno con cui la Philip Morris sta portando avanti il progetto Digital information in Umbria e nello specifico a Terni, è di grande importanza per lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale della nostra regione e in particolare per l'area ternana. In tal senso è stato massimo l'impegno profuso da Forza Italia e soprattutto dal sottoscritto, per far comprendere alla multinazionale l'importanza di investire in una città come Terni, da sempre culla strategica di multinazionali di vari settori, su tutti l'acciaio". Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, vice presidente vicario gruppo FI alla Camera.

"Un grazie - prosegue - va all'amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, per la scelta di puntare su questa porzione di Umbria. Con Philip Morris la conca ternana si arricchisce di una nuova multinazionale che saprà offrire un sicuro valore aggiunto all'imprenditoria della città e della regione". (ANSA).