Scontro fra scooter e auto, un morto a Tuoro sul Trasimeo

Un uomo di 48 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Tuoro sul Trasimeno.

L'uomo - secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei carabnieri della compagnia di Città della Pieve - viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto condotta da un settantenne.

L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì. Il quarantottenne sarebbe morto sul posto.

Secondo quanto riportano alcuni siti locali, 25 anni fa anche il fratello più giovane della vittima era morto in un incidente in moto, a poche centinaia di metri di distanza.



