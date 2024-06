Bobo Craxi a Perugia, il Psi è al fianco di Monni

Bobo Craxi, leader nazionale del Psi, nel suo tour elettorale per supportare Tiziano Busca e gli altri candidati della lista Stati Uniti d'Europa, sabato mattina ha fatto tappa a Perugia confermando personalmente il sostegno ufficiale del partito a Massimo Monni, candidato sindaco per Perugia Merita.

Nel suo intervento a tutto campo, che ha spaziato dalla guerra in Ucraina e Medio Oriente al ricordo di Giacomo Matteotti, Craxi ha sottolineato che Monni - riferisce una nota del candidato sindaco - per la sua provenienza politica che affonda le radici nel Psi e per le competenze e conoscenze del territorio, è la figura che può rappresentare al meglio il partito alle prossime amministrative di Perugia, così da dare uno scossone alla destra e alla sinistra radicali ragionando su un concetto più ampio che comprenda forze tradizionalmente riformiste e liberali.

"Ringrazio Bobo Craxi per il suo sostegno - afferma Massimo Monni - che non è altro che la conferma del fatto che il Psi ufficiale si sia schierato con Perugia Merita, che dopo anni abbia scelto di appoggiare un candidato sindaco di cultura socialista quale sono".

"Questa sinergia - conclude Monni - si rilette in una visione comune circa le elezioni europee, dove convergiamo verso gli Stati Uniti d'Europa - con noi anche Italia Viva che, a sua volta, è venuta in mio appoggio - come una casa comune animata da una visione d'insieme che riporti al centro gli ideali della democrazia e della pace".



