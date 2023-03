Padel, la sfida delle scuole e la '24h' per Emergency

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 28 MAR - Il torneo di padel che coinvolge le scuole è una iniziativa di Foligno Sport Center, con la collaborazione degli insegnanti di educazione fisica. Si tratta di attività pomeridiane, che si svolgeranno a partire dal mese di aprile. La prima metà del mese servirà per 'lezioni - partita', con l'obiettivo di far giocare tutti allo stesso livello. La seconda metà del mese sarà dedicata alla fase a gironi, con un torneo che sarà diviso in biennio e triennio, maschile e femminile. Le finali sono previste a maggio. In programma anche un torneo di professori e una finalissima, una sfida tra insegnanti e alunni. Coinvolti un centinaio di studenti.

Foligno Sport Center ha pensato anche alla solidarietà e ha organizzato una "24h di padel". L'appuntamento è per il 6 e 7 maggio, con un evento di beneficenza in collaborazione con Emergency. Si parte sabato 6 maggio alle 11 e si andrà avanti fino a domenica 7.

Nel corso dell'iniziativa i volontari interverranno per raccontare l'esperienza di collaborazione con l'associazione. Il progetto di Emergency a cui sarà destinato il ricavato dell'iniziativa è quello che finanzia e sostiene i Centri pediatrici nei territori in cui opera la Onlus. (ANSA).