Una stagione di eventi per la Città della Domenica

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Compie 60 anni il parco della Città della Domenica e si prepara a una nuova stagione di eventi e attività. Nell'ottica di promozione turistica di questo luogo dedicato a bambini e famiglie, prosegue anche la collaborazione con il Comune di Perugia.

Alessandro Guidi, direttore del parco, e Gianluca Tuteri, vicesindaco e assessore comunale, hanno rinnovato l'accordo di collaborazione che, quest'anno, si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle scuole dell'Infanzia e nelle Primarie della città verranno infatti distribuiti circa 10 mila biglietti che consentiranno un ingresso gratuito ai bambini accompagnati da un adulto pagante.

Torna poi l'iniziativa per cui l'acquisto del primo biglietto dà diritto all'ingresso a Città della Domenica, compreso il Rettilario, per tutta la stagione, come un vero e proprio abbonamento.

Fondato il 21 aprile 1963, il parco divertimenti di proprietà della famiglia Spagnoli è stato il primo esempio in Italia con i suoi 45 ettari, molti dei quali immersi nel verde.

"Siamo onorati di rinnovare l'accordo con la società che gestisce la Città della Domenica - ha detto Tuteri a nome dell'amministrazione comunale di Perugia - e lo consideriamo un dovere perché riconosciamo il valore educativo delle attività portate avanti in quel contesto".

"Un parco come il nostro - ha concluso Guidi -, realizzato in un sito naturalistico di grande importanza, è unico nel suo genere e questo dà l'opportunità di guardare al futuro. Noi lavoreremo costantemente perché il parco possa essere più bello con la speranza che tante persone tornino a riscoprirlo, che le famiglie ci portino i loro bambini e che tutti siano orgogliosi di quello che Città della Domenica rappresenta per Perugia, ha rappresentato in passato e rappresenterà nel futuro". (ANSA).