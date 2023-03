I monaci di Montecorona pregano per gli sfollati del sisma

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 22 MAR - Pregano per gli sfollati provocati dal terremoto che ha colpito l'area di Umbertide e per le autorità civili, "affinché abbiano la saggezza e la forza per prendere decisioni che tengano conto delle persone in difficoltà e diventino operative in tempi brevi" i 12 monaci della famiglia monastica di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Bruno che abitano, in clausura, l'Eremo di Montecorona. Lo hanno detto in una testimonianza raccolta dall'ufficio stampa della diocesi di Perugia-Città della Pieve.

Il monastero è sulla sommità di una collina, nella zona dell'Alta Umbria. La struttura - hanno piegato i religiosi - "non ha sofferto danni tali da rendere inagibile l'insieme, salvo tre ambienti che dopo una verifica sono stati considerati per ora inagibili".

I monaci dell'Eremo di Montecorona affidano "tutti al Signore nostro Creatore Provvidente e Padre Buono, fondamento saldo su cui ci possiamo appoggiare, affinché ci protegga e mantenga viva in noi la speranza". (ANSA).