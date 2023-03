Morto professor Del Favero, "maestro" medicina Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - E' morto all'età di 84 anni il professor Albano Del Favero, una delle figure storiche della medicina a Perugia. "Ne è stato una pietra miliare" ha detto all'ANSA il professor Vincenzo Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia. "Un maestro di scienza ma anche di vita, di etica e di onestà per il quale il paziente veniva prima di tutto" ha sottolineato il professor Fausto Roila, suo allievo e direttore della Struttura di Oncologia medica nonché direttore della Scuola di specializzazione dell'Ateneo.

Del Favero, in pensione da una decina d'anni, ha guidato a lungo la clinica medica dell'ospedale di Perugia, venendo considerato erede di Larizza e Grignani. "Una persona di scienza e di grande umanità" ha ribadito Talesa.

"Il professor Del Favero è stato anche un farmacologo clinico di fama internazionale, pubblicando i suoi lavori su prestigiose riviste" ha detto ancora il professor Roila. "Ha insegnato un metodo scientifico per valutare l'efficacia dei farmaci" ha aggiunto. "Per lui i pazienti venivano prima di tutto e di tutti" ha concluso il professor Roila. (ANSA).