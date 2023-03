Tornano le Giornate dantesche a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 09 MAR - Foligno si appresta ad ospitare una nuova edizione delle Giornate dantesche.

L'assessorato alla cultura, con la coordinatrice scientifica della manifestazione, professoressa Cristiana Brunelli, il Comitato dantesco e gli uffici dell'area cultura hanno predisposto il programma in vista delle prossime celebrazioni, che si svolgeranno a partire dal 25 marzo - il "Dantedì" - al 6 aprile, nel mese tradizionalmente dedicato a Dante a Foligno.

Il programma sarà presentato nei prossimi giorni.

La manifestazione sarà anche quest'anno ricca e di ampio respiro e prevede iniziative varie, per coinvolgere diverse fasce di pubblico, dagli studiosi ai cittadini interessati o curiosi, oltre agli studenti delle scuole.

Come ogni anno un artista di rilievo è stato incaricato di illustrare la copia anastatica della "editio princeps" che verrà presentata alla città nella giornata di apertura del 25 marzo.

Ai giovani delle scuole medie della città saranno dedicate due giornate di incontri laboratoriali a tema dantesco mentre ai ragazzi delle scuole superiori è dedicato il concorso "Commediando", che si è allargato fino a coinvolgere le scuole non solo di Foligno ma della Regione.

Sempre alle scuole è dedicato il concorso "Una terzina per Foligno: gli studenti hanno scelto la loro terzina dantesca preferita e due ragazzi saranno premiati per la motivazione che hanno accompagnato alla scelta dei versi. Le Giornate dantesche 2023 si concluderanno nella serata del 6 aprile con un concerto all'Auditorium San Domenico. Durante tutto il periodo delle celebrazioni torneranno le più significative terzine dantesche lungo le vie del centro storico. (ANSA).